Bingöl\'de Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, ruhsatsız silah, bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak ve 2.46 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Toplam 5 şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - BİNGÖL