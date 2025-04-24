Bingöl\'de Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli polis timlerince yapılan çalışmada, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL