Bingöl'de şarampole yuvarlanan otomobil ters döndü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bingöl'de şarampole yuvarlanan otomobil ters döndü, 2 kişi yaralandı

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Bingöl\'de şarampole yuvarlanan otomobil ters döndü, 2 kişi yaralandı
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Bingöl-Muş karayolu Şeref Meydanı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlanarak ters döndü, araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bingöl'de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kaza, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Muş karayolu şeref meydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 AAC 979 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araç ters dönerken kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 yaralı, ekiplerin çalışmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi3. SayfaGüncelBingölKazaMuşSon Dakika

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