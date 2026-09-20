Bingöl\'de son bir haftada 30 şüpheli yakalandı, 79 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda son bir hafta içerisinde 30 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11-18 Eylül 2026 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. KOM, Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile ilçe ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 14 bin boş makaron, 2 bin doldurulmuş makaron, 79 kilogram kıyılmış tütün, 371 paket kaçak sigara ve 55 litre etil alkol ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ise 4 bin 560,55 gram esrar, 9,74 gram metamfetamin, 2,34 gram sentetik kannabinoid ve 12 kök kenevir ele geçirildi. Çalışmalarda ayrıca 1 hassas terazi, 2 tütün sarma makinesi, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve şarjörü ile 1 kesici alet ele geçirildi.

Öte yandan yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 30 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişiye idari para cezası uygulanırken, 23 şahsın ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.