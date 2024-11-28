Bingöl'de Terör Propagandası Yapan 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Bingöl'de Terör Propagandası Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Bingöl\'de Terör Propagandası Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de polis, terör örgütü propagandası yapan 3 kişiyi gözaltına aldı. Adli tahkikat sürüyor.

28.11.2024 14:48
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Bingöl'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan operasyonda, PKK/KCK terör örgütü propagandası suçu kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatan için nöbetteyiz, teröre karşı görevdeyiz. Sosyal medyada terör örgütleriyle bağlantılı propaganda faaliyetleri, müdürlüğümüzce yoğun takip altındadır. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) birimleri üzerinden bu tür suçlara yapılan operasyonlarla müdahale etmektedir. İlimizde terör örgütlerinin etkisini yok etmek ve halkın güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız devam edecektir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Terör Propagandası Yapan 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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