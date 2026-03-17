Bingöl\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bingöl'de meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bingöl-Diyarbakır karayolu tuğla fabrikası mevkiinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araçta bulunan yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - BİNGÖL