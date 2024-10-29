Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
BİNGÖL - Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl- Erzurum karayolu Karlıova ilçesi Kıraçtepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 BDP 238 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole girdi. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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