Bingöl'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Bingöl'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bingöl\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
03.07.2026 22:00
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Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Bingöl, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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