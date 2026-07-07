Bingöl'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Bingöl'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bingöl\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
07.07.2026 18:34
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Bingöl'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.

Bingöl'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl merkez Gündoğdu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Güvenlik, İnceleme, 3. Sayfa, Trafik, Bingöl, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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