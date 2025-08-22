Bingöl\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Genç ilçesi Yoldaşan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 ADH 667 ile 01 CAY 63 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerine inceleme yaptı. - BİNGÖL