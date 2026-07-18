Bingöl'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bingöl'de trafik kazası: 3 yaralı

Bingöl\'de trafik kazası: 3 yaralı
18.07.2026 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karlıova'da kontrolden çıkan otomobilin araziye uçması sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki araziye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında, biri bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Çiligöl köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak araziye uçtu. Kazada biri bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Karlıova, Bingöl, Trafik, Bebek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehir tacirleri, yapay zeka destekli AVCI sistemiyle yakalandı Zehir tacirleri, yapay zeka destekli AVCI sistemiyle yakalandı
Eşinin ısırarak burnunu kopardığı kadının geldiği hale bakın Eşinin ısırarak burnunu kopardığı kadının geldiği hale bakın
Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun! Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında
Dem Parti İmralı Heyeti’nin İmralı Adası’na gideceği tarih belli oldu Dem Parti İmralı Heyeti'nin İmralı Adası'na gideceği tarih belli oldu
Simge Sağın’ın mutluluğu 3 ay sürdü Simge Sağın’ın mutluluğu 3 ay sürdü
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi

13:19
Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi İşte rekor kıran iki ilimiz
Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz
13:02
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
12:42
Babacan’dan sürpriz çıkış: 5 bakanı arayıp tebrik ettim
Babacan'dan sürpriz çıkış: 5 bakanı arayıp tebrik ettim
12:22
20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent’i sattı
20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent'i sattı
11:49
Annesini toprağa veren Aslı Baykal’dan zehir zemberek paylaşım
Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım
11:08
Rusya’nın e-ticaret devi vuruldu Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 13:39:22. #7.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.