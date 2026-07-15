Bingöl'de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl- Muş kara yolu Şeref Meydanı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL
Son Dakika › 3. Sayfa › Bingöl'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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