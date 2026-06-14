Bingöl\'de Trafik Kazası: Yaralı Yok

Bingöl'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Bingöl merkez Simani mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu her iki araç da savrularak yoldan çıktı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari aracın bir iş yerine doğru savrulduğu, ancak iş yerine çarpmaktan kıl payı kurtulduğu görüldü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. - BİNGÖL