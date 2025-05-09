Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 57.29 gram kokain, 20.16 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narko timleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaparak haksız ekonomik kazanç sağlayan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde, 57.29 gram kokain maddesi, 20.16 gram metamfetamin maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 500 TL, 450 euro ve 210 dolar ele geçirildi.

1 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, uyuşturucu madde ticareti suçundan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL