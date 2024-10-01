Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca merkez ve Genç ilçelerinde yapılan çalışmalarda 2 kilo 350 gram toz esrar maddesi 182 kök kenevir, 11 gram kubar esrar maddesi 2.04 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 37 adet fişek ele geçirildi.
Konuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındığı belirtildi. - BİNGÖL
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