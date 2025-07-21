Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bingöl'de Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri kent genelinde asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından şüphelenilen bir şahsın üzerinde yapılan aramada 1.18 gram esrar maddesi, bir başka şahsın aracında ise 1.20 gram esrar maddesi ele geçirildi. 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - BİNGÖL