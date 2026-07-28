Bingöl'de büyük uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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Bingöl'de büyük uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Bingöl\'de büyük uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Bingöl'de düzenlenen operasyonda 1,8 kg metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 807,91 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 147 kapsül içerisinde 1 kilo 807,91 gram metamfetamin, 4 adet captagon olduğu değerlendirilen uyuşturucu hap ile 1,52 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bingöl, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de büyük uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

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