Bingöl'de büyük uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Bingöl'de düzenlenen operasyonda 1,8 kg metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 807,91 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 147 kapsül içerisinde 1 kilo 807,91 gram metamfetamin, 4 adet captagon olduğu değerlendirilen uyuşturucu hap ile 1,52 gram eroin ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Bingöl'de büyük uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?