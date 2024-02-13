Bingöl\'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi gözaltına alındı

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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 hafta içinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 15 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 5-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği faaliyetleri paylaştı. Uyuşturucu operasyonlarında 15 kişinin gözaltına alındığını belirten Vali Usta, "4 kilo 392 gram kubar esrar, 23 gram esrar, 5 gram toz esrar, 2 gram metamfetamin, 74 gram skunk, 3 adet ectasy maddesi ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 15 zehir taciri gözaltına alındı. 13 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. 17'si yabancı uyruklu olmak üzere 64 bin 810 şahıs sorgulandı, aranan 302 şahıs tespit edilerek 8 gözaltı, 4 tutuklama yapıldı. 21 bin 475 araç denetlendi, 734 araca cezai işlem uygulandı, 43 araç trafikten men edildi" dedi.

Bingöl'ü daha güvenli bir hale getireceklerinin altını çizen Vali Usta, "Bingöl'ümüzü daha huzurlu ve güvenli bir şehir yapmak için canla başla çalışıyoruz. 5-12 Şubat tarihleri arasında da bunu yaptık. Desteklerinizle daha iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz. 'Önce insan' diyerek görevlerini kararlılıkla sürdüren Jandarma ve Emniyet mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - BİNGÖL