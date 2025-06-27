Bingöl\'de Uyuşturucudan Mahkum Şahıs Yakalandı

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce, Ekinyolu Köyü mülki sınırları içerisinde 26 Haziran 2025 günü aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. isimli şahıs yakalanarak adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bingöl Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

Öte yandan yine ekipler tarafından yapılan çalışmada Genç ilçe Büyükçağ Köyü kırsalında 61 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği bildirildi. - BİNGÖL