Bingöl\'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kervansaray mevkisindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevreye ve büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.