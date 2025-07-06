Bingöl\'de Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de çıkan orman ve arazi yangınları, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Ekinyolu köyü ve Genç ilçesi Eskibağ köyünde ormanlık alan, Gökdere ve Göltepesi köylerinde ise arazi yangını çıktı. Haber verilmesi üzerine yangın bölgelerine Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahaleleri ile yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİNGÖL