Bingöl\'de Yılanların Çiftleşme Dansı

Bingöl'ün Ilıcalar beldesinde iki yılanın doğada nadir rastlanan çiftleşme dansı kameralara yansıdı.

Ilıcalar beldesinde yol üzerinde iki yılanın birbirlerine dolanarak yükseldiği anlar çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti. Bir süre boyunca birbirlerine sarılı şekilde çiftleşme dansı yapan yılanlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - BİNGÖL