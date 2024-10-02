Bingöl\'de Yıldırım 30 Hayvanı Telef Etti

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler köyü Çatak mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sırasında sürünün üzerine yıldırım düştü. Şans eser 2 kişi yara almadan kurtulurken yaklaşık 30 küçükbaş hayvan telef oldu. Can çekişen hayvanlar, sürü sahibi tarafından hemen kesildi. - BİNGÖL