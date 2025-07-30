Bingöl'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.
Kaza, merkez 440. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - TUNCELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
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