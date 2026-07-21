Bingöl'de Zincirleme Kaza: Maddi Hasar - Son Dakika
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Bingöl'de Zincirleme Kaza: Maddi Hasar

Bingöl\'de Zincirleme Kaza: Maddi Hasar
21.07.2026 20:23
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Bingöl'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan yok, maddi hasar meydana geldi.

Bingöl'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, merkez Çapakçur Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil, bir ticari taksi ile bir panelvan aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede trafik güvenliğini sağlayarak ulaşımın kontrollü şekilde devam etmesini sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Güncel, Trafik, Bingöl, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de Zincirleme Kaza: Maddi Hasar - Son Dakika

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