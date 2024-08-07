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Bingöl'deki orman yangına müdahale devam ediyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgilere göre yangın, Genç ilçesine bağlı Çamlıyurt köyündeki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı saat 16.30 sıralarında ormanlık alan yanmaya başladı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Yangının büyümesiyle bölgeye 4 arazöz, 2 ilk müdahale, 2 su tankeri, Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden 3 itfaiye aracı, İl Özel İdaresi'nde 5 iş makinesi ve 40 Orman İşletme İl Müdürlüğü personeli sevk edildi.

Jandarma, AFAD ve vatandaşların da destek verdiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.