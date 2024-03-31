Bingöl-Elazığ Karayolu\'nda Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Bingöl- Elazığ Karayolu 18'inci kilometresinde bulunan Direkli mevkiinde meydana gelen kazada 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgilere göre 34 CLR 391 plakalı otomobil ile 23 ADR 477 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kaza ile ilgili açıklamada bulunan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta "Başımız sağ olsun Bingöl. Bingöl Merkez Direkli köyü kavşağı mevkiinde saat 22.10 sularında çift taraflı ağır bir trafik kazası meydana gelmiş olup, 2'si olay yerinde 1'i hastanede olmak üzere maalesef 3 vatandaşımız (1'i bebek) vefat etmiş, 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Bingöl Devlet Hastanesine nakledilmiş olup gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Kederli aileleri ve sevenlerine de sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi. - BİNGÖL
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Bingöl-Elazığ kara yolu 18'inci kilometrede meydana gelen trafik kazasında, 34 CLR 391 plakalı otomobil ile 23 ADR 477 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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