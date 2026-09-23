Bingöl Güveçli\'de otluk alandaki yangın söndürüldü, inceleme başlatıldı

Bingöl'de otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Güveçli köyündeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlarında da destek verdiği çalışmada yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.