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Bingöl Havalimanı'nda valizler içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi

BİNGÖL - Bingöl Havalimanında valizlere zulalanmış şekilde 37 kilo 200 gram skunk esrar ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs yakalanarak tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlileri ile gerçekleştirilen operasyonda, Bingöl Havalimanı içerisinde valizlere zulalanmış vaziyette 37 kilo 200 gram skunk esrar maddesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili olarak bu maddelerin ticaretini gerçekleştiren şüpheli 2 şahsa uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan işlem yapılmış, her iki şüpheli de adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.