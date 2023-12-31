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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nün Köpekleri Uyuşturucuya Geçit Vermiyor - Son Dakika
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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nün Köpekleri Uyuşturucuya Geçit Vermiyor

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki hassas burunlu 2 köpek, narkotik ekipleriyle katıldıkları operasyon ve uygulamalarda uyuşturucuya geçit vermiyor. Cadı ve Bella isimli köpekler, düzenli olarak eğitim alarak en gizli yerlere saklanan uyuşturucuları buluyor. 2023 yılında yapılan operasyonlarda 300 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü\'nün Köpekleri Uyuşturucuya Geçit Vermiyor
31.12.2023 - 09:36,
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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nün bünyesindeki hassas burunlu 2 köpek, narkotik ekipleriyle katıldıkları operasyon ve uygulamalarda uyuşturucuya geçit vermiyor.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi bünyesinde bulunan "Cadı" ve "Bella" isimli hassan burunlu dedektör köpekler, uyuşturucuyla mücadele önemli görevleri üstleniyor. Narkotik ekiplerinin gerek operasyonlarında gerekse uygulamalarında gizli kahraman olan "Cadı" ve "Bella", düzenli olarak eğitmenleri tarafından eğitim görüyor. Hassas burunları sayesinde en gizli yerlere türlü yöntemler kullanılarak saklanan uyuşturucuları kolayca bulan özel eğitimli köpekler, 2023 yılında kent genelinde katıldıkları operasyon ve uygulamalarda kilolarca uyuşturucunun ele geçirilmesine yardımcı oldu.

2023 yılında dedektör köpeklerin katılımıyla yapılan uygulama ve operasyonlarda yaklaşık 300 kilo uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirtildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli İlhan Akça, "Şuan ilimizde 2 adet uyuşturucuyla mücadelede kullandığımız dedektör köpeğimiz bulunmaktadır. Köpeklerimizin cinsi Belçika kurdu ve Alman kurdudur. Köpeklerimizi 2 aylıktan itibaren yetiştirmeye başlanıp, 1,5 yaşından sonra illere sevk olunup illerde aramalarda kullanılır. İlimizde de çok sayıda operasyon, arama ve uygulamaya katıldılar. 2023 yılı içinde köpeklerimizin de katıldığı gerek operasyon gerekse uygulamalarda 300 kiloya yakın uyuşturucu madde yakalanmamız bulunmaktadır. Önümüzdeki yıllarda da güvenlik güçleri olarak uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nün Köpekleri Uyuşturucuya Geçit Vermiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nün Köpekleri Uyuşturucuya Geçit Vermiyor - Son Dakika
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