Bingöl Solhan'da kayıp 81 yaşındaki alzaymır hastası için 6 dronla arama sürüyor - Son Dakika
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Bingöl Solhan'da kayıp 81 yaşındaki alzaymır hastası için 6 dronla arama sürüyor

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Bingöl Solhan\'da kayıp 81 yaşındaki alzaymır hastası için 6 dronla arama sürüyor
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Bingöl Solhan'da 25 Ekim'den bu yana kayıp 81 yaşındaki alzaymır hastası için yürütülen arama çalışmaları sürüyor. Valilik, bugüne kadar 1129 personelin katıldığı, 6 dronla yaklaşık 55 kilometrekarelik alanın tarandığı çalışmalarda henüz sonuç alınamadığını bildirdi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 25 Ekim'den bu yana kendisinden haber alınamayan 81 yaşındaki alzaymır hastası Cebbar Peşmen'i arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Valilik tarafından yapılan açıklamada, bugüne kadar çalışmalara toplam bin 129 personelin katıldığı, 6 dron ile yaklaşık 55 kilometrekarelik alanın tarandığı ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada; "1945 Solhan doğumlu, alzaymır hastası 81 yaşındaki Cebbar Peşmen, 25 Ekim 2026 Pazar günü sabah saatlerinde Solhan ilçesindeki ikametinden ayrılmış, ancak bir daha evine dönmemiştir. Yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine oğlu tarafından 28 Ekim 2026 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulunulmuştur. İhbarın alınmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce derhal arama çalışmaları başlatılmış; ilçe genelindeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının bilgisine başvurulmuştur. Yapılan incelemelerde Cebbar Peşmen'in kaybolduğu gün son olarak D-300 karayolu üzerinde, Elbaşı köyü istikametinde yürürken görüldüğü tespit edilmiştir. Arama çalışmalarına Bingöl ve Diyarbakır AFAD ekipleri, AKUT, Bingöl SAR, AFAD gönüllüleri, İHH, UMKE, Polis Özel Harekat, Çevik Kuvet, Kızılay ve MEB AKUB ekipleri de dahil olmuştur" denildi.

Yapılan açıklamanın devamında, "Bugüne kadar arama çalışmalarına toplam 1.129 personel katılım sağlamış; AFAD ekiplerine ait 4, Polis Özel Harekat ekiplerine ait 2 olmak üzere toplam 6 drone ile havadan tarama faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Alzaymır hastası olması nedeniyle sağlık ve güvenliği açısından risk altında bulunan Cebbar Peşmen'in bulunması amacıyla daha önce bulunduğu bölgeler, ikametinin çevresi, son görüldüğü noktalar ve Genç ilçesi istikametindeki patika yollar başta olmak üzere yaklaşık 55 kilometrekarelik alan titizlikle taranmıştır. 6 Kasım 2026 tarihi itibarıyla kayıp vatandaşımızı bulmaya yönelik arama çalışmaları, ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda ve tüm imkanlar seferber edilerek aralıksız sürdürülmektedir. Şu ana kadar yürütülen çalışmalardan henüz bir sonuç alınamamıştır. Vatandaşımız Cebbar Peşmen'i gören, kendisi hakkında bilgi sahibi olan veya bulunabileceği yer konusunda bilgi verebilecek vatandaşlarımızın vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmaları büyük önem taşımaktadır. Kayıp vatandaşımız Cebbar Peşmen'in bir an önce sağ salim bulunmasını temenni ediyor, arama çalışmalarına katılan tüm kurum ve ekiplerimize, fedakarca görev yapan personelimize ve desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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