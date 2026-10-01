Bingöl Solhan\'da yük asansörüne kafası sıkışan 9. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

Bingöl'ün Solhan ilçesinde okulun mutfağında kullanılan yük asansöründe kafası sıkışarak ağır yaralanan öğrenci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 23 Eylül'de Solhan ilçesindeki Öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okulun mutfağında kullanılan yük asansörüne 9. sınıf öğrencisi Abdulkerim Demir'in kafası sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan öğrenci, ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Demir, daha sonra Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Abdulkerim Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.