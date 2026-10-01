Bingöl Solhan'da yük asansörüne kafası sıkışan 9. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bingöl Solhan'da yük asansörüne kafası sıkışan 9. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

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Bingöl Solhan\'da yük asansörüne kafası sıkışan 9. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti
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Bingöl'ün Solhan ilçesindeki meslek lisesinde 23 Eylül'de yük asansörüne kafası sıkışan 9. sınıf öğrencisi, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerince kurtarılan öğrenci ağır yaralı olarak Elazığ'a sevk edilmişti; olayla ilgili inceleme sürüyor.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde okulun mutfağında kullanılan yük asansöründe kafası sıkışarak ağır yaralanan öğrenci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 23 Eylül'de Solhan ilçesindeki Öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okulun mutfağında kullanılan yük asansörüne 9. sınıf öğrencisi Abdulkerim Demir'in kafası sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan öğrenci, ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Demir, daha sonra Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Abdulkerim Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bingöl Solhan'da yük asansörüne kafası sıkışan 9. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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