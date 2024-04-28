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Bingöl'ün Genç ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgilere göre yangın, Genç ilçesine bağlı Gözütok köyündeki bir evde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çatıdan dumanlar yükseldiğini gören köy sakinleri yangına müdahale ederken, haber verilmesi üzerine köye Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrol altına alınarak söndürdüğü yangında evde maddi hasar oluştu. - BİNGÖL