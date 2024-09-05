Bingöl\'ün Genç ilçesinde ev yangını

3.Sayfa

Bingöl'ün Genç ilçesindeki bir evde yangın çıktı. Ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, yangın Genç ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki bir evde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evden dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Mahalleye giden ekipler, yangını söndürdü ancak ev kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL