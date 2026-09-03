Bingöl Yedisu\'da araç dereye uçtu; 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Bingöl'de aracın dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç, dereye uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan 5 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 4 kişi ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.