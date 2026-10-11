Kavşakta feci kaza! İki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Kavşakta feci kaza! İki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bingöl’de Gündoğdu Kavşağı’nda iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde müdahale edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bingöl’ün merkezinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
GÜNDOĞDU KAVŞAĞI’NDA ÇARPIŞTILAR
Kaza, merkeze bağlı Gündoğdu Kavşağı’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre iki araç kavşakta çarpıştı. Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı.
YARALILARA OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde müdahale edildi.
Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
Kaynak: İHA
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