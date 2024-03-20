Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi Dualarla Uğurlandı

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütüyle çıkan çatışma sonucunda şehit olan Bingöllü Tabip Teğmen Hulusi Elçi, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından yapılan sızma ve saldırı sonucunda şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi (27) için Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'ndeki Selahaddin-i Eyyubi Camisi'nde tören düzenlendi. Törende şehidin umreden gelen annesi Hatice, kardeşi Yusuf, babaannesi Hayriye, dedesi Çerkez Elçi ve yakınları tabuta sarıldı. Bingöllü şehidin cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Şehidimizin yakınlarına özellikle baş sağlığı diliyorum. Onların acısı bizim acımızdır. Bu menfur eylemi yapan terör örgütünü arkasındaki yapıları da en güçlü şekilde lanetliyorum. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar bizim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozamayacaklar. Bu ülkeyi, bu milleti güçten düşüremeyecekler. Terörün ne yapmak istediğini çok iyi anlayıp, bizim tam tersine hareket etmemiz lazım. Onlar bölünmeyi istedikçe bizim daha çok bütünleşmemiz lazım. Onlar fitne fesatla kardeşliğimizi bozmaya çalıştıkça bizim kardeşliğimizi, birliğimizi daha da yüceltmemiz lazım. İnşallah böyle de yaptık, böyle yapmaya da devam edeceğiz diyorum. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Nerede olursa olsun terörle mücadelemizin en güçlü şekilde, en kararlı şekilde sürdüğünü, sürmeye devam edeceğini tekrar ifade etmek istiyorum. Hepinize uzaktan, yakından buraya gelen, bu cenazeye katılan şehit Yakınımızın acısını paylaşan herkesten de Allah razı olsun diyorum" dedi.

Ardından İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Şehit Hulusi Elçi'nin naaşı cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, siyasi partilerin temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - BİNGÖL