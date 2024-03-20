Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi Dualarla Uğurlandı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütüyle çıkan çatışma sonucunda şehit olan Bingöllü Tabip Teğmen Hulusi Elçi, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından yapılan sızma ve saldırı sonucunda şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi (27) için Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'ndeki Selahaddin-i Eyyubi Camisi'nde tören düzenlendi. Törende şehidin umreden gelen annesi Hatice, kardeşi Yusuf, babaannesi Hayriye, dedesi Çerkez Elçi ve yakınları tabuta sarıldı. Bingöllü şehidin cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Şehidimizin yakınlarına özellikle baş sağlığı diliyorum. Onların acısı bizim acımızdır. Bu menfur eylemi yapan terör örgütünü arkasındaki yapıları da en güçlü şekilde lanetliyorum. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar bizim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozamayacaklar. Bu ülkeyi, bu milleti güçten düşüremeyecekler. Terörün ne yapmak istediğini çok iyi anlayıp, bizim tam tersine hareket etmemiz lazım. Onlar bölünmeyi istedikçe bizim daha çok bütünleşmemiz lazım. Onlar fitne fesatla kardeşliğimizi bozmaya çalıştıkça bizim kardeşliğimizi, birliğimizi daha da yüceltmemiz lazım. İnşallah böyle de yaptık, böyle yapmaya da devam edeceğiz diyorum. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Nerede olursa olsun terörle mücadelemizin en güçlü şekilde, en kararlı şekilde sürdüğünü, sürmeye devam edeceğini tekrar ifade etmek istiyorum. Hepinize uzaktan, yakından buraya gelen, bu cenazeye katılan şehit Yakınımızın acısını paylaşan herkesten de Allah razı olsun diyorum" dedi.
Ardından İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Şehit Hulusi Elçi'nin naaşı cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, siyasi partilerin temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi Dualarla Uğurlandı - Son Dakika
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan tır şoförü, kovalamaca sonucu önü kesilerek durduruldu. Tır şoförünün ekiplere mukavemet göstermesi sebebiyle yaşanan arbedede bir polisin parmağı kırıldı. Polis ile tır şoförü arasındaki arbede güvenlik kamerasına yansıdı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, husumetlisini otomobilde tabanca ile ateş ederek öldüren şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayda, Emre Taşdemir park ettiği otomobilindeyken yanına yaklaşan husumetlisi Ü.Y.'nin tabancalı saldırısına uğradı. Taşdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ü.Y. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı ve tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçundan 12 yıl 5 ay hapis cezası bulunan M.A.'yı Canik ilçesinde yakaladı. Yakalanan kişi adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kamyonet kazasında bir infaz koruma memuru hayatını kaybetti. Kazayı duyan memurun eşi ve mesai arkadaşları uzun süre gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Beyoğlu'nda 10 Şubat 2024'te karşıdan karşıya geçmekte olan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya kullandığı araçla çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sanık, mahkemede savunmasını yaparak olayda kusurunun olmadığını iddia etti. Mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir tarım ürünleri işletmesine ait 20 adet akasya ağacının kesilerek çalındığı iddia edilen olayda, polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yeşil reçeteye tabi 5 bin 389 hap, 400 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Burdur mitinginde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darbe açıklamalarına tepki gösterdi. Erdoğan, Özel'in darbe şakşakçılığını bırakması ve görevini yapması gerektiğini belirtti. Ayrıca, CHP'deki para sayma soruşturmasına da değinen Erdoğan, bu konuda şeffaf bir şekilde açıklama yapılması gerektiğini vurguladı.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde yalnız yaşayan Metin A. (69), evinde ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metin A.'nın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu tarafından belirlenecek.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan tır şoförü, kovalamaca sonucu önü kesilerek durduruldu. Tır şoförünün ekiplere mukavemet göstermesi sebebiyle yaşanan arbedede bir polisin parmağı kırıldı. Polis ile tır şoförü arasındaki arbede güvenlik kamerasına yansıdı.