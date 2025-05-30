Bir garip olay! Misafirliğe gittiği evde tacizden tutuklandı - Son Dakika
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Bir garip olay! Misafirliğe gittiği evde tacizden tutuklandı

Bir garip olay! Misafirliğe gittiği evde tacizden tutuklandı
30.05.2025 10:42
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Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde aile içi bir tartışma yaşandı. Alınan bilgilere göre, konuşmak amacıyla akrabasının evine giden 30 yaşındaki H.Ö. ile 34 yaşındaki D.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Samsun'da bir kadın, evine misafirliğe gelen akrabası 30 yaşındaki H.Ö. tarafından elle tacize uğradığını iddia ederek yardım çağrısında bulundu. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. (30), konuşmak amacıyla akrabası D.K.'nin (34) evine gitti. Ancak burada H.Ö.'nün D.K.'ye elle tacizde bulunduğu öne sürüldü. D.K., kendisine sarılan H.Ö.'nün elinden kurtulup 5. kattaki evinin penceresine çıkarak feryat ederek çevreden yardım istedi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada panikleyen H.Ö. evden kaçarak uzaklaştı. Kadının şikâyeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, H.Ö.'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Güncel, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bir garip olay! Misafirliğe gittiği evde tacizden tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Turgut Yıldız:
    başka bir iş var bu işte. eve girene kadar nasıl giriyor. tuzak kokusu var 36 2 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Eline parmağının ucuyla temas etsen adı taciz oluyor. Aman bayramda bayramlaşırken dikkatli olun sakın temas etmeyin yoksa soluğu mahkeme de alırsınız. Cem yılmazın oyununda ki "Doktor beni elledi doktor beni ellemesin kocam yapar ameliyatı" kadınlardan korkun yasada ki boşluğu çok çok iyi kullanıyorlar. 21 2 Yanıtla
  • Murat Sert:
    acaba dogrumu hemen kadinin soyledigi dogrudur zaten.belki iftira.neden adami göturuyirsunuz. 8 1 Yanıtla
  • Behzat:
    ho dk hangisi erkek yoksa ikisde kadinmi y gibi haber yapıyorsunuz. 6 0 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Bence adama tuzak kurulmuş.. 5 0 Yanıtla
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