Bir garip olay: Yolda yürüyenleri önce korkuttular, sonra saldırdılar - Son Dakika
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Bir garip olay: Yolda yürüyenleri önce korkuttular, sonra saldırdılar

Bir garip olay: Yolda yürüyenleri önce korkuttular, sonra saldırdılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 şahıs yolda yürüyen gençleri önce korkuttu, sonra da saldırdı. İlginç anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Olayda, şahısların korkuttukları gençlerden birine saldırdıkları, yanlarında bulunan bir kadın ve çocuğun ise panikle uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.

30.04.2024 23:03
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Bir garip olay: Yolda yürüyenleri önce korkuttular, sonra saldırdılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 şahıs yolda yürüyen gençleri önce korkuttu, sonra da saldırdı. İlginç anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Karabaş Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda, yolda yürüyen şahıslardan 2'si yanlarına yaklaştıkları gençleri önce korkuttu, ardından da küfür etti. Hayrete düşen gençlerden biri neler olup bittiğini anlamaya çalışırken, bu kez de şahısların saldırısına uğradı. Bu anlar şahısların yanında bulunan kişi tarafından saniye saniye kayda alındı. İlginç görüntüde, şahısların korkuttukları gençlerden birine saldırdıkları, bu sırada yolda yürüyen bir kadın ve yanındaki çocuğun da panikle şahısların yanından ayrılmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bir garip olay: Yolda yürüyenleri önce korkuttular, sonra saldırdılar - Son Dakika

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