Turistlerin sık ziyaret ettiği bölgelerden biri olan Karadeniz'de tepki çeken bir olay yaşandı. Sosyal medyada dolaşıma giren videoda, bir turist Karadenizli satıcıdan meyve almak istedi.
Satıcının arabaya gelerek meyveleri vermesinin ardından cebinden bir tomar para çıkararak kahkaha atmaya başlayan turistin tavırları, "küçümseyici" ve "saygısızca" bulundu. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekerken, satıcı kadının, "Ver şu parayı hadi, başım sinirlendi" ve "Ver onu bana benim kafam sıkıntıya gelmez" dediği duyuldu.
Turistin yaptığı bu saygısızlık, kısa sürede sosyal medyada yayılırken, çok sayıda kullanıcı hem turistin davranışını hem de bunu eğlence konusu haline getirmesini eleştirdi. Görüntüler, "insan onuruna saygısızlık", "yerli kültürle alay" ve "turist kibri" başlıkları altında geniş yankı uyandırdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti - Son Dakika
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