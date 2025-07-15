Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti - Son Dakika
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Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti

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Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti
15.07.2025 16:17  Güncelleme: 16:14
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Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti
Haber Videosu

Trabzon'da tatil yapan bir turist, Karadenizli teyzeden meyve alırken bir tomar parayı gösterip yaşlı kadınla dalga geçti. Turistin bir de o anları sosyal medya hesabından paylaşması tepkileri büyüttü.

Turistlerin sık ziyaret ettiği bölgelerden biri olan Karadeniz'de tepki çeken bir olay yaşandı. Sosyal medyada dolaşıma giren videoda, bir turist Karadenizli satıcıdan meyve almak istedi.

"VER ŞU PARAYI HADİ"

Satıcının arabaya gelerek meyveleri vermesinin ardından cebinden bir tomar para çıkararak kahkaha atmaya başlayan turistin tavırları, "küçümseyici" ve "saygısızca" bulundu. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekerken, satıcı kadının, "Ver şu parayı hadi, başım sinirlendi" ve "Ver onu bana benim kafam sıkıntıya gelmez" dediği duyuldu.

TURİSTİN TAVRI TEPKİ TOPLADI

Turistin yaptığı bu saygısızlık, kısa sürede sosyal medyada yayılırken, çok sayıda kullanıcı hem turistin davranışını hem de bunu eğlence konusu haline getirmesini eleştirdi. Görüntüler, "insan onuruna saygısızlık", "yerli kültürle alay" ve "turist kibri" başlıkları altında geniş yankı uyandırdı.

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Son Dakika 3.Sayfa Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti - Son Dakika
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