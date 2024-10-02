Birecik\'te Aranan Zanlı Yakalandı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan aranan zanlı yakalandı.

Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde dolandırıcılık, hırsızlık, basit yaralama suçları başta olmak üzere 8 farklı suçtan aranması bulunan M.K. yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyette götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA