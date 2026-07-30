Birecik\'te At Arabasına Çarpan Araç, Atın Telefine Neden Oldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hafif ticari aracın at arabasına çarpması sonucu at telef oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik Köprüsü üzerinde meydana geldi. Hafif ticari aracın at arabasına çarpması sonucu at olay yerinde telef oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle köprü üzerinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçlar kontrollü olarak geçiş yaptı. Telef olan at, ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.