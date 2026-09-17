Birecik'te eski ziraat odası başkanını öldüren zanlı 1 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Birecik'te eski ziraat odası başkanını öldüren zanlı 1 yıl sonra yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde husumeti sonlandırmak için gittiği mahallede öldürülen eski ziraat odası başkanının katil zanlısı, olaydan 1 yıl sonra jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan zanlı karakola götürüldü.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde husumeti sonlandırmak için gittiği mahallede öldürülen eski ziraat odası başkanının katil zanlısı olaydan 1 yıl sonra jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 1 Eylül 2025'te yaşandı. İddiaya göre Birecik Ziraat Odası eski Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak'ın (55) oğlu ile akrabası olan Salih Ç., kent merkezinde kavga etti. Olayı duyan Çakmak, tarafları barıştırmak için akrabalarının yaşadığı Güvenir Mahallesine gitti.

Silahlı saldırıya uğradı

İddiaya göre tarafları barıştırmak için mahalleye giden Mehmet Hıdır Çakmak, silahla vurularak ağır yaralandı. Ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası Zekeriya Ç., Salih Ç., ve Mehmet Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Cinayet zanlısı 1 yıl sonra yakalandı

Silahın kim tarafından ateşlediğini belirlemek için çalışma yürüten ekipler, A.Ç. isimli şahsın cinayet zanlısı olduğunu belirledi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan cinayet zanlısı A.Ç., jandarma ekiplerince olaydan bir yıl sonra yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, karakola götürüldü.

Kaynak: İHA
Şanlıurfa3. SayfaJandarmaBirecikSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Borsa İstanbul’un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma Borsa İstanbul'un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma
Trafikte akılalmaz görüntü Seyir halindeki otomobilin motorunu tamir etti Trafikte akılalmaz görüntü! Seyir halindeki otomobilin motorunu tamir etti
Mekke’ye saldırı girişimi 4 ülkeden Suudi Arabistan’la dayanışma mesajı Mekke'ye saldırı girişimi! 4 ülkeden Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı
Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli
İstanbul’da inşaat kazası İşçinin boynuna demir saplandı İstanbul'da inşaat kazası! İşçinin boynuna demir saplandı
Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
16:50
Thomas Reis resmen Trabzonspor’da İşte maaşı
Thomas Reis resmen Trabzonspor'da! İşte maaşı
16:39
Fener’i batıran 5’li 55 milyon euro harcandı, 3,6 milyon euro geldi
Fener'i batıran 5'li! 55 milyon euro harcandı, 3,6 milyon euro geldi
16:22
TEM’de tır yangını Edirne yönü trafiğe kapatıldı
TEM'de tır yangını! Edirne yönü trafiğe kapatıldı
16:08
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
15:48
BDDK’dan bankaların hisse geri alımlarına sermaye kolaylığı
BDDK’dan bankaların hisse geri alımlarına sermaye kolaylığı
14:54
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı Bakanlıktan açıklama
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 16:59:21. #.0.3#
SON DAKİKA: Birecik'te eski ziraat odası başkanını öldüren zanlı 1 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement