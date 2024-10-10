Birecik'te Heyelan Tekrarlandı, Yolda Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Birecik'te Heyelan Tekrarlandı, Yolda Paniğe Neden Oldu

Birecik\'te Heyelan Tekrarlandı, Yolda Paniğe Neden Oldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde daha önceki heyelanların ardından yeniden yaşanan heyelan, sürücüleri korkuttu. Dağdan kopan taşlar trafikteki araçların üzerine düştü, şans eseri yaralanan olmazken, yol trafiğe kapatıldı.

10.10.2024 00:19  Güncelleme: 00:22
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2019 ve 2021 yılında 3 kişinin yaralandığı heyelanların yaşandığı bölgedeki dağdan kopan taşlar paniğe neden oldu.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı sahil yolunda 13 Mayıs 2019 ile 29 Ağustos 2021'de iki ayrı heyelan meydana geldi. İlk heyelanda yaralanan olmazken 2021 yılında yaşanan heyelanda dağdan kopan dev kaya parçaları seyir halindeki 2 aracın üzerine düştü. Yaşanan olayda 3 kişi yaralandı.

Aynı bölgede üçüncü heyelan

Yaşanan heyelanların ardından harekete geçen yetkililer, sahil yolu boyunca dağda çalışma yaparak tehlike oluşturan bölgedeki eğimi azalttı. Henüz çalışmanın yapılmadığı bölgede gece saatlerinde yeniden heyelan yaşandı. Dağdan kopan dev kaya parçaları yola düştü. Trafiğin yoğun olduğu yolda şans eseri yaralanan olmazken bir araçta maddi hasar oluştuğu, bazı araçların ise heyelandan son anda kurtulduğu belirtildi.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Yaşanan olay sonrası bölgeye itfaiye, polis, jandarma ekipleri ile belediye ve kaymakamlık görevlileri sevk edildi. Trafik polisleri ile jandarma ekipleri yolun güvenliğini sağlarken belediye ve kaymakamlığa ait iş makineleri ise kayaları yoldan kaldırıp kenara attı.

Yol trafiğe kapatıldı

Olayın yaşandığı bölgeye giderek incelemede bulunan Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, yeni bir tehlikenin yaşanmaması için yolu trafiğe kapattırdı. Güzergahı kullanan sürücüler, alternatif ulaşım yollarına yönlendirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Birecik'te Heyelan Tekrarlandı, Yolda Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

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