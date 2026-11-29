Şanlıurfa'da alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı. Olayda 2 kişi yaralanırken, şüphelilerin üzerinde yapılan aramada pala ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre olay, Tekke Camii yakınlarında, Birecik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Mustafa S., Mert E. ve Muhammed Adnan E. arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı; bu kişilerin Şahin M. ile aralarında daha önceden alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu belirtildi. Başlayan tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. İki grubun birbirine saldırması üzerine çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya müdahale edip tarafları birbirinden ayırdı. Olayın büyümesini engellemek için polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yaralanan 2 kişi Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ise pala olarak tabir edilen bir suç aleti ele geçirildi.