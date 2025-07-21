Birecik\'te Kardeşini Vuran Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde pompalı tüfekle oynayan 15 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 13 yaşındaki kardeşini vurdu. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Haydarahmet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 15 yaşındaki M.P., 13 yaşındaki kardeşi M.P. ile evde yalnız oldukları sırada pompalı tüfeği alıp kurcalamaya başladı. Aniden ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, M.P.'nin karnına isabet etti. Ağır yaralanan çocuk, çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA