Birecik\'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, gece geç saatlerde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşandı. İki şahıs arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. İddiaya göre kavga sırasında D.A. yanında bulundurduğu silahla M.A.'ya ateş açtı. Yaralanan şahıs özel bir araçla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zanlı, kaçarak uzaklaşırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA