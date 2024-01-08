Birecik\'te Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu sattığı belirlenen şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen A.K. isimli şahsın işyerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şahsın adresinde yapılan aramada farklı cins ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA