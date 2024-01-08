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Birecik'te Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı - Son Dakika
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Birecik'te Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu sattığı belirlenen bir şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda şahsın adresinde yapılan aramada farklı cins ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Birecik\'te Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı
08.01.2024 - 15:10,
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu sattığı belirlenen şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen A.K. isimli şahsın işyerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şahsın adresinde yapılan aramada farklı cins ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Narkotik, Birecik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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