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Bisikletiyle aniden yola çıkan çocuğa otomobil çarptı... O anlar kamerada

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde bisikletiyle kontrolsüz şekilde yola çıkan çocuğa otomobil çarptı. Kazada yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Ayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Altıncılar arastasından bisikletiyle Necip Kaplan Sokak'tan geçmek isteyen A.A. adlı bisikletli çocuğa S. S. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bisikletiyle aniden yola çıkan çocuğa otomobil çarpıyor. Sonrasında ise kazayı gören vatandaşlar koşarak sürücü ve çocuğa yardım ediyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.