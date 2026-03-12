Bisikletli Adam Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametine seyir halinde olan T.B. idaresindeki 57 ACR 101 plakalı otomobil, Yenice mevkisinde bisiklet sürücüsü Duran Ceylan'a (54) çarptı.

Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ceylan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Alaçam Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - SAMSUN